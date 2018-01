Symantec lança suíte de privacidade online Garantir a privacidade online é um dos maiores desafios na atualidade, necessidade para a qual a Symantec criou a ferramenta Norton Confidential, lançada nesta semana no mercado norte-americano. Entre suas funções principais, está o combate a ataques online em busca de roubo de informações como os chamados phishing scams, além de outras aplicações que procurem capturar dados dos usuários. Segundo a empresa, as funções da ferramenta permitirão aos usuários distinguir os sites seguros de endereços suspeitos ou que possam conter ameaças, impedindo o envio não-autorizado de informações pessoais pela internet, o que ajudará a tornar as compras online mais seguras. Nos EUA, o produto será vendido por US$ 50, que valerá por um ano de assinatura do aplicativo.