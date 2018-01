Symantec lança versão para celulares do antivírus Norton

A Symantec, fabricante do software antivírus Norton, anunciou nesta quarta-feira, 5, o lançamento do Norton Smartphone Security, o primeiro da linha de produtos da empresa voltado ao usuário de celulares. O software protege os sistemas operacionais Windows Mobile e Symbian com tecnologia Norton. Uma das novidades é o filtro de firewall e antispam para mensagens de texto. "Conexões de rede ou Wi-Fi inseguras podem colocar os usuários em risco. Além disso, vírus da Web e de e-mail podem infectar diretamente os smartphones, permitindo que hackers consigam controlar remotamente o dispositivo, ter acesso a informação sensível ou ainda desabilitar aplicações", afirma Rowan Trollope, vice-presidente da Symantec. O Norton Smartphone Security roda em segundo plano, sem atrapalhar a navegação pela pequena tela dos celulares. A preocupação com 'antivírus móveis' é grande por conta do crescente número de usuários que acessam bancos ou instituições financeiras pelos smartphones. De acordo com pesquisa da Applied Research nos Estados Unidos, 34% dos donos de celulares inteligentes acessam suas contas bancárias pelo equipamento móvel e 54% disseram que acessam sites que requerem senhas.