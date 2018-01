Symantec pode comprar a norte-americana Altiris Empresa tem soluções que mapeiam acervo em hardware e software nas corporações Quantos aplicativos uma empresa têm em sua empresa? Qual é a quantidade e o tipo de computadores que estão rodando dentro de uma corporação? Como se gerenciam estes ativos de forma eficiente? Perguntas simples, mas que custam uma fortuna em gerenciamento de ativos e na hora de upgrades. Foi com soluções que mapeiam esse acervo que a Altiris se tornou uma empresa de projeção no segmento corporativo e que, agora, está prestes a ser comprada pela Symantec. A transação, avaliada em US$ 830 milhões, pode fortalecer o leque de produtos da Symantec, que tem expandido sua atuação do segmento de segurança para a área de disponibilidade de sistemas e informações em meio digital. A transação, se aprovada por órgãos reguladores e acionistas das empresas, só deve ser concluída no segundo trimestre deste ano. Symantec e Altiris possuem escritórios atendendo o segmento corporativo no Brasil.