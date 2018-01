Symantec processa Microsoft por tecnologia usada no Windows Vista A produtora de soluções de segurança Symantec entrou ontem com um processo contra a Microsoft nos EUA alegando que a empresa se apropriou de segredos industriais, violando um contrato que cobre parte dos códigos que serão usados no Windows Vista, a próxima geração do sistema operacional da Microsoft. A tecnologia em questão, de armazenamento de dados, pertencia à Veritas, empresa que foi adquirida pela Symantec no ano passado e foi usada tomando como base um contrato anterior à aquisição, firmado entre Veritas e Microsoft. Segundo a estratégia da Symantec, o processo visa interromper o desenvolvimento, venda e distribuição do Vista em versões cliente e servidor. O processo também se estenderia a outros produtos da Microsoft, como o Windows XP e o Windows Server 2003, e poderia atrasar ainda mais o lançamento do Vista, previsto para o início de 2007. (Com Agências Internacionais)