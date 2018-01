Symantec tem software para proteger mensagens instantâneas A desenvolvedora de softwares de segurança Symantec anunciou o lançamento mundial do IM Manager 8.0, nova versão da solução de gerenciamento de mensagens instantâneas como o AOL Instant Messenger, MSN Messenger e ICQ. Essa solução permite que organizações controlem o uso de aplicativos de mensagens instantâneas, fazendo-os ficarem subordinados a políticas de governança legal e corporativa. Isso significa que um executivo de tecnologia pode limitar funcionalidades dos programas ou monitorar seu uso, impedindo que eles sejam usados em invasões, trazendo vírus para as redes das empresas. Os funcionários podem continuar falando com seus contatos, mas podem ser impedidos de enviar arquivos confidenciais por esses aplicativos para fora do ambiente da empresa.