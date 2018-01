Symantec terceirizará fabricação de appliances A desenvolvedora de soluções de segurança Symantec irá confiar a parceiros a criação e fabricação de appliances, equipamentos com funções dedicadas como firewalls e antivírus. A decisão, anunciada nesta semana, não afeta as áreas de software e serviços da empresa. Em um comunicado interno, a empresa anunciou que ir a reduzir os investimentos na unidade SGS (Symantec Gateway Security). No entanto, a Symantec manterá o suporte e a atualização nos softwares de segurança destes equipamentos. A idéia da empresa é que ela confie a terceiros a tarefa de criar o hardware destes equipamentos, podendo ainda fornecer os aplicativos de segurança que serão instalados nestas appliances. Em seu comunicado, a empresa justificou que esta estratégia permitirá à companhia desenvolver soluções que atendam às complexas necessidades de segurança nas empresas.