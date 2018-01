Symbian, produtora de softwares para celulares, critica Google

O anúncio de que o Google entraria no mercado de telefonia celular gerou comentários contrários das duas maiores empresas do ramo, a Nokia, fabricante de aparelhos, e a Symbian, fornecedora de sistemas operacionais. Veja também: Primeiro protótipo do 'Gphone' é apresentado pela HTC Rivais desdenham ameaça do Google ao mercado de celulares A dominância do Google sobre a web não será transposta aos celulares, afirmou nesta quarta-feira, 7, o vice-presidente da Symbian, John Forsyth, que fornece o sistema da maioria dos aparelhos. Para ele, falta "experiência" à líder de buscas. O Google formou uma aliança com outras 33 empresas para desenvolver um sistema de código aberto para telefones celulares, chamado Android. Enquanto isso, o presidente da Nokia no Reino Unido, Simon Ainslie, admite que a empresa negocia com o Google o uso da plataforma. "Estamos sempre abertos a discussões e debates. Não estamos preparados para fazer qualquer comentário ou discutir o assunto agora." Ao mesmo tempo que se diz aberta, a Nokia afirma estar "muito feliz" com a parceria com a Symbian. "É a plataforma mais usada no mundo. Não é simples criar softwares para celulares", disse Simon Ainslie. 'Trabalho chato' O presidente da Symbian afirmou ainda que não há nada que indique que o Google poderá ter sucesso na produção de sistemas operacionais para celulares. "Buscas e softwares móveis são coisas completamente diferente", disse John Forsyth. "É caro, árduo e às vezes um trabalho muito chato atender consumidores dia após dia com novos celulares. É algo em que o Google não tem experiência prática." Forsyth também questionou quanto tempo os desenvolvedores vão se concentrar no produto. "Eles afirmam que terão um telefone no fim do ano que vem. Não será uma unidade que vai empolgar os desenvolvedores."