T-Mobile afirma ter vendido 120 mil iPhones 3G desde julho

A T-Mobile, divisão da operadora Deutsche Telekom, vendeu mais de 120 mil unidades do novo iPhone 3G desde seu lançamento, no dia 11 de julho, apesar dos problemas de distribuição, segundo afirmou seu presidente-executivo a uma revista alemã. Hamid Akhavan disse à Focus que os problemas de distribuição, que deixaram clientes esperando durante semanas para obter seus aparelhos, foram resolvidos e que os centros de distribuição que possuem o iPhone vão despachá-los no final do mês. "Nossas expectativas (de vendas) foram ultrapassadas", disse Akhavan na entrevista, adicionando que a companhia vendeu 75 mil iPhones somente na Alemanha. Akhavan disse que a distribuição enfrentou problemas porque a Apple decidiu lançar o modelo em 22 países ao mesmo tempo. O mais recente iPhone da Apple permite conexões mais rápidas de terceira geração, em comparação ao primeiro telefone celular desse tipo lançado em meados de 2007. Usuários ao redor do mundo, entretanto, estão se queixando de chamadas interrompidas e velocidades pouco constantes da linha de Internet. Na semana passada a Apple distribuiu uma atualização de software para ajudar a sanar os problemas de conexão, que provocaram uma série de queixas na Internet pelos clientes.