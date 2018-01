T-Mobile UK e Orange negociam joint venture, dizem fontes

A T-Mobile UK, subsidiária de Deutsche Telekom, e a Orange, da France Telecom, se preparam para anunciar que estão em negociações exclusivas para a formação de uma joint venture, disseram fontes familiarizadas com a situação.

As duas empresas se negaram a comentar o assunto, mas três fontes familiarizadas com a situação disseram que as operadoras esperam anunciar até nos próximos dias que estão em conversações exclusivas para a formação da joint venture. As fontes fizeram a ressalva de que ainda existe a possibilidade de o negócio fracassar.

A Deutsche Telekom está, no momento, analisando suas opções para a unidade do Reino Unido, que vem enfrentando dificuldades num mercado altamente competitivo no qual concorrem cinco operadoras e vários participantes menores.

No passado, o executivo-chefe Rene Obermann já disse que a empresa sediada em Bonn estava aberta a todas as opções, depois de seu braço no Reino Unido ter sofrido uma baixa de 1,8 bilhão de euros no primeiro trimestre.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Informações divulgadas pela mídia no domingo, 6, dão conta de que a Vodafone e a Telefônica teriam formulado lances preliminares de 3,5 bilhões de libras (5,74 bilhões de dólares), e analistas sugeriram que esse valor seria insuficiente.

Qualquer consolidação que venha a ocorrer no mercado do Reino Unido provavelmente também chamará a atenção dos reguladores. A 02, da Telefônica, hoje domina cerca de 27 por cento do mercado britânico, seguida pela Vodafone, com 25 por cento, a Orange, com 22 por cento, a T-Mobile, com 15 por cento, e a 3 UK, da Hutchison Whampoa, com 8 por cento.

Analistas se dividem quanto aos méritos de uma joint venture ou de uma venda simples; alguns argumentam que uma joint venture pode trazer complicações, a não ser que um dos grupos assuma o controle.

Os quatro grupos de telefonia celular se negaram a dar declarações sobre a situação.