Tabacarias também serão alvo da lei antifumo em SP

A informação de que os bares Volt e Z Carniceria, points recém-instalados nas boêmias Ruas Augusta e Haddock Lobo, foram registrados como tabacarias deu margem para que os fumantes acreditassem que poderiam estar livres das sanções nesses locais. ?Não foi oportunismo nos cadastro como tabacarias?, afirmou Facundo Guerra, sócio-proprietário dos estabelecimentos. ?Era uma vontade oferecer serviços de tabacaria, mas ao que parece não é mais uma proposta tão feliz.?

Isso porque, o governo de São Paulo disse que a dupla função bar/tabacaria é proibida. ?Tabacaria é um estabelecimento voltado exclusivamente ao comércio e consumo de produtos fumígenos e deve ter cadastro específico para tal fim?, respondeu a pasta. ?A secretaria pretende mobilizar todos os munícipes para que estejam atentos ao consumo irregular de produtos fumígenos em recintos fechados de uso coletivo?. A informação coloca no alvo a maioria das tabacarias paulistas, uma vez que é difícil encontrar um estabelecimento que se apresente dessa forma que não ofereça aos clientes algum tipo de bebida ou petisco. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.