Tailandesa é presa no Galeão com quase 1 kg de cocaína Uma tailandesa de 21 anos que não teve o nome revelado foi presa no final da tarde dessa terça-feira, 22, pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte, com quase um quilo de cocaína na mala. Ela tentava embarcar para Roma, na Itália.