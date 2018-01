Tailândia bloqueia site pornô que usa imagem de Buda O governo tailandês bloqueou o acesso a um site pornô norte-americano que usa imagens de Buda como seu logotipo e também está conclamando budistas em todo o mundo a condenar o site. Baseado em Chicago, nos EUA, o site buddha-porn.com traz imagens de sexo explícito, logo abaixo de uma imagem de uma estátua dourada de Buda, apresentando imagens divididas em várias categorias com temática budista com nomes como Nirvana e Satori, nomes de estados que o budista passa em seu caminho rumo à iluminação. Cerca de 90% dos 65 milhões de tailandeses são budistas. "Nós pedimos que budistas ao redor do mundo enviem cartas condenando este site", disse o oficial Ladda Tangsuphachai, do Ministério da Cultura da Tailândia. O Ministério do Exterior também está envolvido, pedindo aos administradores do endereço para que removam todas as referências budistas no site por meio da embaixada do país nos EUA.