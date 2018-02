Tailândia confirma primeiros casos de gripe H1N1

Outras oito pessoas que tiveram contato com os dois pacientes confirmados com a doença foram liberadas após cumprirem quarentena por uma semana e não mostram sinais da chamada gripe suína, acrescentou o ministro.

"Temos dois casos confirmados da gripe, que foram contraídos no exterior. Os pacientes se recuperaram", disse Witthaya em entrevista coletiva. Ele não deu mais detalhes sobre os casos e não disse quando os pacientes estiveram no México, epicentro da doença.

De acordo com a OMS, 4.379 casos do H1N1 foram confirmados ao redor do mundo, a maior parte na América do Norte, onde 60 pessoas morreram, a maioria no México.

Na noite de quinta-feira, Cuba confirmou seu primeiro caso da gripe, um mexicano que estuda medicina na ilha e voltou de férias em seu país no mês passado.

(Por Pracha Hariraksapitak)