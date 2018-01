Tailândia mantém censura ao YouTube após ofensas ao rei O governo tailandês manteve nesta sexta-feira, 6, o bloqueio de acesso ao site YouTube, depois da retirada de um vídeo que zombava do rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej e do aparecimento no mesmo portal de dois novos vídeos com as mesmas características. A decisão do governo de bloquear o acesso ao YouTube foi adotada na quarta-feira passada, depois que a Google - proprietária do site - negou-se a retirar o primeiro vídeo sobre o monarca. "Este grupo de pessoas encontrou outro lugar de saída e cometeu outra ação que ofende muito o rei", disse o porta-voz do Ministério da Informação tailandês, Vissanu Meeyoo. As novas imagens apareceram no mesmo site cerca de uma hora depois da retirada do primeiro vídeo. Um dos vídeos, assinado por alguém que se identifica como "Nawitus" e intitulado "Bhumibol 2", faz uma caricatura o soberano tailandês ao mesmo tempo em que toca a música dos episódios de Benny Hill. Este novo vídeo dura cerca de 30 segundos, e está acompanhado do lema "Longa vida à liberdade de expressão". O surgimento dessas imagens irritou o governo tailandês, que, através de seu ministro da Informação, Sittichai Pookaiyaudom, advertiu que continuará bloqueando o YouTube enquanto as ofensas ao monarca continuarem. Além do YouTube, a polícia começou há várias semanas a bloquear o acesso a outros sites usados para criticar o governo por grupos opostos aos militares que, em setembro, depuseram ao ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. Desde o golpe de Estado, os meios de comunicação impressos e audiovisuais estão submetidos a uma forte censura. A Aliança da Imprensa do Sudeste Asiático criticou na quinta-feira o bloqueio do acesso ao YouTube.