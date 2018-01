Tailândia suspende proibição contra YouTube A Tailândia suspendeu a proibição que havia imposto cinco meses atrás contra o YouTube depois de o site concordar em bloquear qualquer vídeo considerado ofensivo ao respeitado rei Bhumibol Adulyadej. O ministro tailandês da Tecnologia da Informação e das Comunicações, Sitthichai Pookaiyaudom, ordenou nesta semana o cancelamento da proibição já que o Google, proprietário do YouTube, instalou filtros para impedir que os tailandeses acessem vídeos que insulam o monarca de 79 anos de idade, disse um funcionário do ministério. Insultar a realeza é um crime grave na Tailândia. O YouTube afirmou, em maio, que havia decidido, após selar um acordo com o governo tailandês, bloquear alguns vídeos ofensivos. Mas demorou vários meses para fazer isso. A Tailândia enviou à diretoria do YouTube uma lista com 12 vídeos considerados ofensivos. Seis deles foram retirados pelos próprios criadores ou porque violavam o "código de serviço" do site, afirmou o YouTube em um comunicado. O primeiro vídeo com ataques ao rei apareceu dias depois de um suíço de 57 anos ter sido condenado a dez anos de prisão por fazer uma pintura em grafite com imagens do rei por ocasião do aniversário dele, em dezembro. A condenação é bastante rigorosa estrangeiros. Bhumibol, o mais longevo monarca em todo o mundo, com mais de 60 anos no cargo, perdoou o suíço, que foi deportado. A resposta do YouTube ao pedido da Tailândia gerou debates sobre a liberdade de expressão na Internet. (Reporte de Vithoon Amorn)