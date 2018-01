Taipé tem a maior rede Wi-Fi do mundo A capital de Taiwan, Taipé, recebeu ontem o certificado oficial que a declara como "a cidade com a maior rede Wi-Fi do mundo", concedida pela multinacional JiWire Inc., com sede em São Francisco (EUA). O prefeito de Taipé, Ma Ying-jeou, recebeu o certificado das mãos do gerente principal da JiWire Inc., Kevin McKenzie, no Centro de Convenções de Taipé. "Os esforços para transformar Taipé em uma cidade digital começaram em 1999, com a construção da infra-estrutura para a rede sem fio de banda larga", explicou o prefeito de Taipé. O projeto de dotar toda a capital taiwanesa de conexão sem fio à internet, conhecida como Wi-Fi, já foi completado em 90%, cobrindo uma área povoada por 2,3 milhões de pessoas, e será encerrado em julho, segundo Ma. A certidão é o fruto de uma supervisão técnica de todos os "hotspots" (pontos de acesso sem fio à internet) de uso público na cidade, para comprovar que a cobertura de conexão sem fio à rede de Taipé é a mais extensa do mundo, explicou McKenzie. Os analistas comprovaram que Taipé não só tem a maior cobertura de acesso sem fio à rede, mas também que sua conexão é muito estável e rápida, acrescentou o diretor da JiWire. A área de Taipé que rodeia a cidade e constitui outra circunscrição administrativa também deu início a um plano de digitalização. A cidade de Taipé tem uma população total de 2,6 milhões de pessoas, enquanto a região que a rodeia tem 3,55 milhões de habitantes.