Taiwan apresenta laptop de baixo consumo de energia As empresas taiwanesas VIA Technologies, concorrente da Intel na produção de chips, e a Everex Systems apresentaram nesta semana um laptop com um dos consumos de energia mais baixos do mercado. O novo StepNote NC1500 usa o processador VIA C7-M de 1,5 gigahertz, tem uma tela de 15,4 polegadas, conexão a redes sem fio e gravador de DVD. O consumo, com o uso de todas as funções, é de apenas 12 watts, segundo a Everex. O StepNote NC1500 vem de fábrica com 512 MB de memória RAM DDR2, ou SDRAM, e um disco rígido de 60 Gigabytes. O preço sugerido do novo portátil é de US$ 489. A Everex distribui seus produtos nos Estados Unidos através da rede de varejo Wal-Mart.