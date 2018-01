Taiwan passa Japão e fornece 89% dos laptops no 3.º trimestre

Taiwan forneceu 89% dos computadores portáteis às marcas internacionais durante o terceiro trimestre de 2007, segundo as estatísticas da firma DisplaySearch divulgadas nesta terça-feira, 11. As empresas taiuanesas Quanta Computer Inc., Compal Electronics Inc. e Wistron Corporation foram as três principais fabricantes de computadores portáteis para marcas internacionais no terceiro trimestre, com 34%, 24% e 13% da produção mundial, respectivamente. A americana HP foi a primeira marca internacional de portáteis no terceiro trimestre, com uma fração de mercado de 21,4%, seguida pela taiuanesa Asus, que - após adquirir a Gateway e a Packard Bell - alcançou a segunda posição com 16,2% do mercado, segundo a Gartner e a DisplaySearch. HP, Dell, Apple e Asus encomendam a fabricação de seus computadores portáteis a empresas taiuanesas, enquanto algumas marcas japonesas, como Toshiba, Sony e Fujitsu, ainda produzem parte de seus portáteis.