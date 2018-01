Taiwan substituirá lâmpadas por LEDs para economizar energia

Taiwan eliminará o uso de lâmpadas incandescentes, que serão substituídas por diodos emissores de luz (LEDs) até 2012, a fim de economizar energia, disse nesta quarta-feira, 21, Yeh Huey-ching, funcionário do Ministério da Economia. O governo proibirá a produção de lâmpadas incandescentes a partir de 2010 e erradicará seu uso a partir de 2012, explicou Yeh, diretor do Escritório de Energia do Ministério. O país gastou 26 bilhões de quilowatts-hora na iluminação pública em 2006 e espera uma economia de 41% de energia com a mudança, acrescentou. Taiwan também planeja a revisão de seu sistema de transporte público e os impostos sobre o uso de veículos, para incentivar a economia de energia.