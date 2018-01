Taiwan teme concorrência chinesa com nova fábrica da Intel Os planos da americana Intel de instalar uma fábrica de chips na China criaram temores em Taiwan, principal fabricante de semicondutores para computadores, telefones celulares e câmeras digitais de marcas internacionais, disseram analistas. O investimento da Intel contribuirá para a transferência de tecnologia americana à China e afetará a competitividade internacional das fábricas taiwanesas, segundo o especialista em semicondutores da International Data Corporation (IDC), Patrick Liao. "O principal impacto será a melhora da tecnologia manufatureira da China no setor e isso justifica os temores em outros países", afirmou Liao. A fábrica, que será construída na cidade de Dalian (nordeste), custará em torno de US$ 2,5 bilhões e iniciará a produção com "chipsets" para computadores, para depois elevar o nível tecnológico, segundo diretores da Intel. "Existe a possibilidade de fazer outros produtos de acordo com as necessidades do mercado e as normas dos Governos", disse o presidente da Intel, Paul Otellini, em coletiva, na segunda-feira, em Pequim. Avaliação De acordo com Liao, o investimento americano em uma fábrica de alta tecnologia na China não tem precedentes e é difícil avaliar o impacto que terá. A indústria de circuitos integrados na China já superou, em tamanho, as de Taiwan, Japão, Coréia do Sul, Cingapura e Malásia, mas o nível tecnológico inferior não a transformou em um concorrente para esses países. A experiência mostra que na China o ritmo de desenvolvimento e de absorção de tecnologia é mais rápido que em outros países, por isso os analistas em Taiwan não descartam que a nação se transforme em uma potência mundial em circuitos integrados no período de três a cinco anos. "A curva de aprendizagem na China se acelerará com o crescente número de pessoas que terão acesso à manufatura e ao design de alta tecnologia", acrescentou o analista da IDC. Taiwan precisou de 15 anos para se transformar em uma potência mundial no setor. Para o especialista do Topoly Institute de Taipé Jester Chang, o desenvolvimento de uma indústria chinesa de semicondutores era questão de tempo. "A China é um dos mais importantes centros manufatureiros de produtos eletrônicos, telefones celulares, telas e computadores, e a indústria local só conseguiu produzir 30% da demanda de circuitos integrados", afirmou Chang. As empresas taiwanesas e de outros países da região deverão responder à instalação da nova fábrica da Intel com melhoras em tecnologia e transferência de fábricas à China ou outros lugares onde os custos sejam inferiores. "Todos estão elevando seu nível tecnológico", disse o economista da financeira CIMB-GK Song Seng Wun. As empresas Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. e United Microelectronic Corp. são as duas primeiras empresas mundiais fabricantes de peças de circuitos integrados para empresas internacionais, utilizadas em computadores, telefones celulares, câmeras digitais e outros dispositivos. A política do Governo de Taiwan de proibir os investimentos de setores tecnológicos avançados na China está obstaculizando a transferência de fábricas taiwanesas de circuitos integrados para o país.