Taiwanesa Asustek lançará laptops a US$ 199 A taiwanesa Asustek Computer Inc. lançará laptops de U$S 199 com a plataforma Classmate PC da Intel a partir do segundo semestre deste ano, segundo a edição de hoje do jornal Gongshang Shibao. Os computadores da Asustek concorrerão com os do Programa Um Computador por Criança (OPLC), desenvolvido pelo fundador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Nicholas Negroponte, e que serão fabricados em grande parte pela também taiwanesa Quanta Computers. A Quanta espera produzir mais de 10 milhões de unidades no primeiro ano do programa de computadores ao alcance de todas as crianças, que iniciará suas entregas no segundo semestre deste ano. Os computadores de US$ 199 da Asustek dispõem de uma tela de cristal líquido de sete polegadas, segundo o jornal de Taiwan. A empresa planeja lançar outros modelos a preços mais altos - US$ 249, US$ 299, US$ 399 e US$ 549.