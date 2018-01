Taiwanesa Quanta promete micro a US$ 200 Um PC novo no Brasil, com configuração perto do mínimo e com todos os incentivos fiscais possíveis, não sai por menos de R$ 799, ou cerca de US$ 400. Pois a taiwanesa Quanta, que irá fabricar o laptop de US$ 100 e que também monta micros de marcas como Acer, HP e Dell, disse ser possível fazer um PC básico por cerca de US$ 200. E a nova máquina poderia ser produzida comercialmente tomando por base justamente alguns conceitos aplicados no micro da ONG OLPC (One Laptop Per Child) e que, embora fossem atraentes para mercados em desenvolvimento, também poderiam ser comercializadas para usuários sem grandes exigências de sistema mesmo em países desenvolvidos. Entre os conceitos do micro da OLPC estão o uso de memória flash em lugar de discos rígidos, telas menores e software de código aberto, como distribuições Linux, mas com algumas melhorias em termos de performance e usabilidade em relação ao micro que está sendo avaliado como candidato a projetos de inclusão digital no Brasil.