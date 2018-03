Talebã ameaça explodir torres de celular afegãs

A milícia Talebã, que governou o Afeganistão até 2001, ameaçou nesta segunda-feira explodir torres de telefonia em todo o Afeganistão dentro de três dias caso as companhias de telefonia celular não concordem em desligar o sinal durante a noite. Os militantes afirmam que os soldados americanos e estrangeiros estão usando os sinais de telefone celular para encontrar os insurgentes. Além das torres, o Talebã prometeu destruir também escritórios das companhias telefônicas. Os celulares foram introduzidos no Afeganistão depois da queda do Talebã em 2001 e, atualmente, são a forma de comunicação mais popular do país. Horários O Talebã exige que as quatro operadoras de celular no Afeganistão suspendam as atividades entre as 17h e as 3h. "Se aquelas companhias não suspenderem seus sinais dentro de três dias, o Talebã vai atacar suas torres e seus escritórios", afirmou o porta-voz do grupo Zabiullah Mujaheed. Os militantes já ameaçaram as companhias de telefonia no passado, acusando estas companhias de colaborarem com as forças estrangeiras e os soldados americanos. Mas especialistas em comunicação afirmam que os militares americanos usam satélites para localizar sinais telefônicos e não precisam da ajuda das companhias telefônicas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.