TAM é a primeira companhia aérea no Second Life A febre do Second Life está longe de passar e atrai cada vez mais empresas brasileiras. A mais nova incursão no mundo virtual do game é a companhia aérea TAM, que está criando um ponto de presença dentro do universo 3D reclamando o título de "primeira companhia aérea" a entrar no Second Life. O lançamento da empresa acontece nessa sexta-feira, dia 13 de abril. A companhia irá inaugurar um lounge instalado na ilha Berrini, de onde os visitantes poderão partir para as ilhas Milão, Paris, Inglaterra e Nova York. Nos estandes da empresa nessas localidades, os participantes do jogo serão recebidos por avatares de um piloto e uma comissária de bordo (avatar é o nome dado às personificações dos jogadores). Por meio de um ?programa de fidelidade?, cujos pontos são acumulados à medida que o usuário visita o lounge, o internauta terá acesso a brindes que vão de aviões de gás hélio a roupas de modelos variados, seguindo o modelo tradicional de ações institucionais pelo qual os usuários do jogo ganham itens que podem incrementar seu avatar. A ação da TAM dentro do game SL foi feita pela agência LOV. Versão brasileira No Brasil, o jogo Second Life deve ganhar uma versão localizada, em português e que aceitará a conversão de reais para a moeda do SL, o linden-dólar, até o final deste mês. O Brasil é o quarto País do mundo em número de usuários desse universo virtual, que se diferencia de outros jogos por possuir até economia e moeda próprias. A festa virtual de lançamento da TAM nessa nova realidade será realizada no dia 16 de abril, segunda-feira a partir das 20 horas, e ocupará todo o espaço do lounge da companhia aérea. São 7 mil metros quadrados no ?céu? da ilha Berrini. Na programação, além de DJ?s, está incluída a presença de garçonetes servindo os mais variados tipos de drinques e TVs de Plasma para a transmissão do vídeo institucional da empresa.