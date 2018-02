TAM lança canal próprio de compras coletivas A TAM lançou hoje um canal próprio de compras coletivas e fechou parceira com o portal SaveMe para a distribuição de ofertas no Brasil. Segundo comunicado da companhia aérea, o novo canal está disponível dentro do site Ofertas TAM e terá passagens aéreas nacionais e internacionais da companhia com preços especiais. Na estreia, são oferecidos trechos São Paulo-Ilhéus e Ilhéus-São Paulo com 78% de desconto.