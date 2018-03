Tamoios é interditada para retirada de carreta As pistas dos dois sentidos da Rodovia dos Tamoios foram interditadas às 9h40 de hoje para a retirada da carreta que tombou, na altura do km 79, por volta das 8 horas, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). A previsão para a liberação das pistas é por volta das 11 horas, segundo o DER. O congestionamento no local chega a cinco quilômetros, principalmente na pista sentido capital.