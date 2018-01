Tandberg compra a Exabyte e fortalece backup em fitas A Tandberg acaba de concluir a aquisição da concorrente Exabyte, transação iniciada em agosto, e que transforma a empresa na segunda maior do mundo em sistemas de backup em fita. Embora sem o glamour de outros sistemas de armazenamento de dados, as unidades de fita ainda são vitais para corporações que precisam armazenar grandes quantidades de informação por conta de sua relação custo-benefício, sendo amplamente utilizadas por agências governamentais e pela área financeira. A confirmação do negócio, no entanto, só aconteceu nesta terça-feira, 21, quando saiu o comunicado oficial da Exabyte, após dada a aprovação dos acionistas da companhia. O anúncio no Brasil ainda não foi feito pela Tandberg, que planeja colocá-lo em prática já a partir da próxima semana. "Alguns produtos que hoje carregam a marca da Exabyte continuarão sendo comercializados por algum tempo, mas serão substituídos aos poucos", explica Marcelo Sequeira, diretor de produtos da Tandberg.