Tanino mata vermes em ovinos

Pesquisas realizadas no Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) já permitem controlar de maneira natural os vermes Haemonchus, um dos principais problemas sanitários na criação de ovinos. O tratamento, feito à base de tanino extraído da árvore acácia negra (Acacia mollissima), demonstrou ser eficiente contra ovos do Haemonchus, o principal responsável pela morte ou drástica redução de ganho de peso em ovinos. A pesquisa iniciou-se em 2003, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), de Piracicaba (SP) e, desde 2006, prossegue no Paraná. O veterinário e pesquisador do Iapar, Alessandro Minho, diz que o verme já adquiriu resistência à maioria dos princípios ativos desenvolvidos em laboratório, ''''por causa do excesso de utilização desses princípios nas criações''''. O Haemonchus vive no estômago dos ovinos . ''''Como é um verme hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue, em uma grande infestação o cordeiro pode perder 40 mililitros de sangue/dia, volume significativo para um ruminante de pequeno porte'''', diz. O tipo de tanino utilizado no tratamento é o condensado, extraído da acácia negra, mas pode ser retirado também o do sorgo. Minho garante que o tanino diminuiu significativamente o número de ovos dos vermes nas fezes dos animais, reduzindo, por conseqüência, a contaminação nas pastagens. COM MELAÇO De acordo com ele, o extrato de tanino é dado aos animais no cocho, misturado com melaço, para aumentar sua palatabilidade. Este extrato diminui entre 20% e 80% a quantidade de ovos dentro do ovino, conforme o tempo de ingestão, a faixa etária do animal e o tipo de verme. ''''Grande parte desses ovos que não morreu no início do tratamento com o tanino fica infértil. Com isso, o número de larvas infectantes na pastagem se reduz drasticamente'''', diz. O pesquisador, entretanto, faz uma ressalva. ''''Não é possível usar o tanino para matar os vermes adultos dentro do cordeiro, pois os resultados ainda não são definitivos para esse tipo de aplicação.'''' Além do Brasil, Escócia e França também possuem pesquisas do uso do tanino para o tratamento de ovinos. Em março, as três equipes de pesquisa se encontrarão em Piracicaba, para elaborar um tratamento definitivo, que deve estar disponível no segundo semestre. INFORMAÇÕES: Iapar, tel. (0--43) 3376-2000