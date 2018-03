Tarifa do Metrô de SP fica mais cara a partir de sábado

A tarifa do bilhete unitário do Metrô de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sobe a partir deste sábado, 9, de R$ 2,30 para R$ 2,40. O reajuste, anunciado na semana passada, também ocorre no custo da passagem integrada ônibus-trem ou ônibus-metrô, para quem usa o bilhete único: o valor aumenta de R$ 3,50 para R$ 3,65. Os ônibus da capital paulista não sobem - continuam custando R$ 2,30. Quem tiver créditos no cartão do bilhete único com data anterior à do aumento ou colocá-los até hoje vai poder usá-los para pagar suas viagens com o preço antigo, até que se esgotem, mesmo depois do aumento, confirmaram ontem a CPTM e a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos. O sistema tem condições de identificar a data da recarga e cobrar menos. Na semana passada, as assessorias de imprensa do Metrô e da própria CPTM haviam garantido que todos os passageiros já pagariam o novo valor, mas recuaram. As passagens de trólebus e ônibus intermunicipais, sob responsabilidade da EMTU, também terão reajuste amanhã, que será diferenciado, de acordo com a área da linha e o município. Nos trólebus, o bilhete sobe para R$ 2,40. Nos ônibus, o aumento vai variar entre 3,22% e 3,48%. Só ficam de fora do aumento os bilhetes especiais de Metrô e CPTM: o cartão fidelidade e o bilhete lazer (BLA). O primeiro continuará a custar R$ 42 (com direito a 20 viagens). O BLA, que é válido em fins de semana (das 18h de sábado à meia-noite de domingo) e também em feriados, continuará a custar R$ 2 por viagem (a recarga obrigatória do cartão é de R$ 20, ou seja, 10 viagens). Este é o primeiro aumento desde novembro de 2006 e, a partir de agora, os reajustes serão anuais, conforme a Secretaria de Transportes Metropolitanos. O órgão diz, no entanto, que este reajuste vai ficar abaixo da inflação: o percentual de reajuste da passagem unitária será de 4,35% e o da integrada com bilhete único, 4,29%. Ambos os índices ficam abaixo da inflação medida pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) de dezembro de 2006 a dezembro de 2007, que foi de 5,47%.