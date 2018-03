Tarifas de ônibus, trem e metrô sobem hoje em SP

Também subiu o valor da integração para quem pega ônibus e algum meio de transporte sobre trilhos. O total a ser gasto nessa situação será de R$ 5 - antes, era de R$ 4,65. O novo valor da passagem dos ônibus intermunicipais das Regiões Metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista também começa a vigorar hoje. Segundo a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), cada linha terá seu próprio aumento.

O reajuste, segundo cálculos da LCA Consultores, exercerá um impacto de 0,06 ponto porcentual sobre a inflação de junho medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A maior parte do impacto sobre a inflação, na proporção de 0,05 ponto porcentual, virá da passagem de ônibus. Apenas 0,01 ponto virá do reajuste da tarifa do metrô.

Pelo calendário original, as passagens de ônibus e metrô em São Paulo deveriam ter sido reajustadas em janeiro. Mas a pedido do governo federal, sob a alegação de não agravar ainda mais a inflação já alta do começo do ano, as duas esferas de governos regionais adiaram o reajuste para junho.