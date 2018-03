Tarifas do metrô, trem e barcas do Rio também caem De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), além da tarifa dos ônibus municipais, também cairá o preço do metrô, trem e barcas que ligam o Rio a Niterói. As passagens de metrô e das barcas aumentaram em 2 de abril. O metrô passou de 3,20 reais para 3,50 reais, enquanto as barcas foram de 4,50 para 4,80 reais. Em 2 de fevereiro, a tarifa dos trens passou de 2,90 reais para 3,10 reais. A nova tarifa dos ônibus, de 2,75 reais, passa a vigorar a partir desta quinta-feira, 20, e, até o fim de 2013, vai provocar um custo de R$ 200 milhões à prefeitura da capital fluminense, segundo Paes.