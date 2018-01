Tarifas locais da Oi e Telefônica terão reajuste de quase 1%

O preço das ligações locais feitas em regiões atendidas pelas concessionárias Oi, Brasil Telecom e Telefônica será reajustado em 0,9767% o minuto, e o mesmo percentual de aumento será aplicado no valor das assinaturas.

Em reunião nesta sexta-feira, o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) definiu ainda que ligações entre telefones fixos e móveis não terão aumento.

O reajuste de chamadas de longa distância nacional (LDN) não pode ultrapassar o índice de alta estabelecido pela Anatel, de 0,9767 por cento.

"Para a modalidade longa distância internacional, ainda não houve solicitação de reajuste pela única concessionária (Embratel)", informou a Anatel.

A agência reguladora explicou que as novas tarifas deverão ser publicadas no Diário Oficial e "as concessionárias devem dar ampla divulgação dos novos valores em jornais de grande circulação, nas áreas em que atuam, 48 horas antes de praticar os novos valores".