Tarso anuncia passe livre estudantil no RS O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), anunciou a criação do passe livre estudantil no transporte metropolitano intermunicipal, regulado pela Metroplan, uma autarquia estadual. Como a medida depende de aprovação da Assembleia Legislativa, o Executivo vai elaborar um projeto de lei e, ao encaminhá-lo, pedirá votação em regime de urgência. A intenção é que o benefício entre em vigor em agosto.