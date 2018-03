Tarso diz que Justiça não terá corte de orçamento O ministro da Justiça, Tarso Genro, afirmou hoje que não haverá o corte de 41% nos recursos da sua pasta e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) não será afetado. Carro-chefe do ministério, o programa ficou ameaçado quando o Ministério do Planejamento, em 30 de março, anunciou um corte de R$ 1,2 bilhão no orçamento de R$ 2,9 bilhões do Ministério da Justiça.