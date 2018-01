Tartar de vieiras com calda de beterraba

Anna Angotti & Demian Takahashi: A acidez na receita disfarçou bem a falta de sabor das vieiras, mas não a sua textura fibrosa. O tartare estava um tanto salgado, mas combinou bem com o gostoso molho, docinho, de beterraba. Blog Alho, Passas e Maçãs: Vieiras são animais nobres. Nobilíssimos. Por isso, merecem honras por onde passam, e tratamento principesco. A apresentação do tartare com cítricos estava à altura delas: bela disposição no prato, com mancha curvilínea da redução de beterraba e decoração com seus brotos. O coulis, aliás, estava excelente, com um toque de curry muito discreto, que só aparecia na boca depois que o sabor adocicado e denso da beterraba se esvaía. O problema é que as nobres vieiras gostam de ser protagonistas - e, reconheçamos, merecem. Mas o limão, excessivo no prato, predominante e monopolizador, as encobria totalmente. Magoadas com a cítrica desfeita, elas não me ofereceram seu sabor. Braulio Pasmanik: Leve, aromático e delicioso. O purê de beterraba servido em volta, ainda acrescenta um sabor intrigante pelo leve toque de raiz forte que faz parte dos aromas da beterraba. Nada a desabonar. Não venceu porque competia com um prato mais saboroso! Jacques Trefois: Boa entrada, fresca e perfumada. Bela apresentação com um jato de um bom suco de beterraba. Gostei. Janaina Fidalgo: Refrescante, não só pela temperatura correta da vieira, mas também pelo toque do temperinho cítrico. Interessante uso da beterraba no molhinho de acompanhamento, cuja doçura se contrapunha com a leve acidez do tartare. Luiz Horta: Vieira totalmente sem sabor, não achei nenhuma vieira boa no prêmio (inclusive nos sushis). Acho que não é o melhor produto a ser trabalhado aqui neste momento. Gostei do restaurante na fase atual, atingiu uma boa velocidade de cruzeiro, regularidade e eficiência. Neide Rigo: A apresentação é primorosa e já comecei gostando da coerência do brotinho de enfeite com a redução aveludada de beterraba com curry e laranja que acompanha o tartare. Afinal, este mimoso rebento de beterraba tem se proliferado a esmo por aí. Mas o que interessa mesmo é que o tartare chegou com temperatura fria agradável, sal correto e tempero leve e muito saboroso. A carne de vieira é cortada em pedaços irregulares, mas de mesmo volume, o que dá uma sensação prazerosa ao mastigá-la. O tempero, bastante aromático, com acidez cítrica e leve toque de mostarda, não agrediu o sabor ou a textura do molusco nem tornou opaca a carne de característica translúcida. O conjunto todo é refrescante e o molho de beterraba parece indispensável ali, tal a perfeição do diálogo com o tartare. Patrícia Ferraz: Muito bom. A textura rija da vieira revela frescor. O primeiro sabor que se nota é o cítrico, limão siciliano. Daí surge o cury e quando se mistura a redução de beterraba, o prato se completa. Uma delícia nota 10. Roberto Smeraldi: Nada contra, o sabor é agradável, a execução cuidadosa, mas nas fatias finas e uniformes se perde a textura da vieira, que a meu ver contribui de forma decisiva para a sensualidade do bivalve. Deixa a sensação de que se podia fazer algo mais estimulante com o ingrediente. Silvio Giannini: O tartare de vieiras, cortadas com cuidado preciso, milimétrico, ganha uma emulsão de cítricos, com marcada presença de limão siciliano. O equilíbrio entre o frescor, maciez e a acidez foi tão perfeito que cheguei a suspeitar que sentia a brisa do Mediterrâneo. Puro devaneio. Mobiliza o espírito de quem a prova. A idéia de oferecer, em gestual teatral, um creme de beterraba, terminou por dar ao prato o toque de arte e constrate "de terra" que ele merece. Ainda assim, foi ultrapassado, nos últimos metros, pela simplicidade arrebatadora da tortilla de batatas. Fica, com louvor, com o vice-reinado na categoria. Os espanhóis, defintivamente, conquistaram o Prêmio Paladar 2009.