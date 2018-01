Taste’n’buy na Enoteca Decanter A Enoteca Decanter (tel. 3073-0500), promove no dia 3 de março o Taste’n’buy. O cliente paga R$ 80 e prova cerca de 20 vinhos, que estarão à venda com desconto de 20%. O valor do ingresso será revertido para a compra dos rótulos provados. Na seleção, Château Fonrazade 2003 (R$ 144,10) e o Birlocho Rueda 2005 (R$ 45,55).