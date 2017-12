Tatuador diz que ajudará a identificar ativador do rojão O tatuador Fábio Raposo Barbosa, de 22 anos, preso na manhã deste domingo, 9, após admitir ter manuseado o rojão que feriu o cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Andrade, na última quinta-feira, 6, concordou em colaborar com as investigações para identificar o rapaz a quem ele entregou o explosivo, segundo a polícia.