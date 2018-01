Taxa de aprovação de Hollande sobe, mas permanece baixa

A sondagem do instituto Opinionway, publicada no jornal Le Figaro, mostrou que 20 por cento dos eleitores aprovam Hollande, cinco pontos percentuais a mais do que na última pesquisa, em outubro.

Contudo, três anos após assumir o mandado, sua rejeição está em 79 por cento. A taxa de aprovação de Hollande chegou ao seu patamar mais baixo em setembro do ano passado, batendo em 13 por cento. Sua aprovação ganhou um pouco de força após os ataques de militantes islâmicos em Paris, em janeiro, mas ele ainda tem um longo caminho pela frente para tentar a reeleição em 2017.

A pesquisa do Opinionway mostrou que, se a votação fosse hoje, ele nem sequer passaria para o segundo turno. Hollande ainda não disse se vai buscar a reeleição. O presidente teve a sua pior avaliação na economia, setor no qual apenas 14 por cento aprovam a sua atuação. A taxa de desemprego na França está acima dos 10 por cento, um incômodo constante para o seu governo de esquerda.

(Reportagem de Laurence Frost)