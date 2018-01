Táxi especial apoiado pela Nasa deve voar em 2012

O avião espacial da empresa Sierra Nevada "Dream Chaser", que se assemelha a uma nave espacial em miniatura, é um dos quatro táxis espaciais em desenvolvimento pelo setor privado com o apoio do governo dos Estados Unidos.

No voo-teste não-tripulado, ele será levado até o céu pelo porta-aviões WhiteKnightTwo.

O voo de teste foi adicionado ao programa após a Sierra Nevada receber 25,6 milhões de dólares adicionais para seu atual contrato de 80 milhões de dólares com a Nasa.

O teste ocorrerá a partir da base Edwards da Força Aérea no deserto californiano de Mojave, ou da White Sands Missile Range, no Novo México, afirmou Ed Mango, gerente do Programa da Nasa para Tripulação Comercial, em uma reunião no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Com a aposentadoria dos ônibus espaciais, a Nasa agora é dependente da Rússia para levar astronautas à estação espacial, ao custo de mais de 50 milhões de dólares por pessoa.

A agência espera entregar os serviços de transporte de tripulação a uma ou mais empresas comerciais antes do fim de 2016, disse Mango.

(Reportagem de Jane Sutton e Osterman Cynthia)