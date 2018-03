Táxis e vans irregulares são rebocados do Tom Jobim Trinta e quatro veículos em situação irregular foram rebocados na manhã de hoje na região do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, no Rio de Janeiro. Entre os veículos rebocados nos três pontos fiscalizados do aeroporto estão 14 táxis, carros de passeio e vans. A operação "Choque de Ordem" mobilizou mais de 20 fiscais de trânsito, policiais civis e agentes da subsecretaria de Operações da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop).