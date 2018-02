Taxista pula de carro em movimento e foge de quadrilha O taxista Claudinei da Silva, de 43 anos, conseguiu escapar das mãos de uma quadrilha ontem ao abrir uma das portas traseiras do próprio veículo e pular, com o carro em movimento, na pista sentido Lapa da Marginal do Pinheiros, próximo ao Parque Villa-Lobos, zona oeste da capital paulista. Segundo a polícia, Claudinei pegou os falsos passageiros em Praia Grande, no litoral sul paulista, e, após ser dominado pelos assaltantes, foi obrigado a seguir com eles até São Paulo. Num momento de distração dos bandidos, o taxista abriu a porta e pulou do carro, indo de encontro à mureta que separa a pista da margem do rio.