TCU aprova edital do leilão da BR-040 com ressalvas O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou por unanimidade nesta quarta-feira o edital para o leilão da rodovia BR-040 com ressalvas, recomendando que o governo defina trechos prioritários para execução de 10 por cento das obras de duplicação da estrada nos pontos com maior índice de acidentes.