TCU avalia em dezembro estudo de concessão dos portos Santos e do Pará O Tribunal de Contas da União fará uma reunião extraordinária em 11 de dezembro para avaliar o estudo de concessão dos portos de Santos (SP) e do Pará, disse nesta quarta-feira a jornalistas o presidente do órgão, Augusto Nardes. (Por Nestor Rabello)