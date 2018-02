TCU eleva preço de leilão de aeroporto

Segundo apurou o Estado, o preço mínimo do aeroporto de Brasília é o que mais subirá, dos R$ 75 milhões propostos inicialmente pelo governo para cerca de R$ 500 milhões, valor quase sete vezes maior (566%) do que o inicialmente estimado. O preço mínimo estabelecido para o aeroporto de Viracopos quase dobrará, dos R$ 521 milhões propostos. Com o menor porcentual de aumento no primeiro lote de privatização, o lance mínimo do aeroporto de Guarulhos subirá dos R$ 2,3 bilhões propostos para cerca de R$ 3 bilhões.

Os números estarão fechados até quarta-feira, dia em que um relatório sobre os estudos econômico-financeiros que baseiam a privatização dos três aeroportos será apresentado ao plenário do TCU. Os termos dos editais de privatização ainda terão de passar por consulta pública por mais 45 dias, antes dos leilões. O governo pretendia fazer a licitação este mês. Ainda não há uma nova data oficial para a licitação.

O aumento no valor das outorgas decorre de ajustes feitos por técnicos do tribunal em alguns parâmetros do negócio, como o cálculo dos investimentos a serem feitos pelos futuros concessionários. A estimativa de investimentos superiores a R$ 4 bilhões nesses aeroportos até a Copa do Mundo de 2014, porém, está mantida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.