TCU irá avaliar na 2a-feira estudos de edital de ferrovia entre GO e MT O Tribunal de Contas da União (TCU) vai analisar na próxima segunda-feira os estudos que embasam o edital do leilão de concessão da futura ferrovia que ligará Campinorte (GO) a Lucas do Rio Verde (MT), informou a assessoria de imprensa do Tribunal.