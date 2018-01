TCU mantém suspensão de leilão de WiMAX O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta terça, dia 5, por unanimidade, manter a liminar do ministro Ubiratan Aguiar que suspendeu a licitação de freqüências para exploração de serviços de banda larga sem fio para acesso à internet (WiMAX. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, defendeu que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aproveite a decisão do TCU para cancelar o edital e fazer uma nova licitação. Ele vem tentando há um mês adiar esse leilão para usar algumas dessas freqüências em projetos do governo de inclusão digital. O TCU avaliou que o preço mínimo das licenças está desatualizado porque levou em conta uma cotação do euro de novembro de 2004. Com isso, a União deixaria de arrecadar R$ 23 milhões com a venda das freqüências. O ministro do TCU Ubiratan Aguiar, que determinou a suspensão, deu prazo de 15 dias para que a Anatel dê informações sobre os cálculos. O leilão estava marcado para o dia 18. Reavaliação Aguiar disse nesta terça que se a Agência apresentar explicações "satisfatórias", ele poderá até propor a cassação da medida cautelar. "Se forem esclarecedoras e se não houver possibilidade de dano ao erário, que é a nossa preocupação, imediatamente eu proponho a cassação da cautelar", afirmou. Caso o TCU, no entanto, decidir determinar a alteração do preço mínimo, será necessário elaborar um novo edital e a entrega das propostas só pode ocorrer 30 dias depois. As propostas apresentadas na segunda-feira por cem empresas, nesse caso, não poderiam ser aproveitadas. O ministro Hélio Costa se reunirá nesta quarta, dia 6, com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Plínio de Aguiar Júnior, e com o procurador-geral da agência, Antonio Bedran, para ver o que o órgão regulador está pretendendo fazer sobre o edital e negociar algumas modificações. Ele usa ainda como exemplo, para reforçar sua defesa de um novo leilão, o fato de a Justiça Federal já ter retirado uma das cláusulas do edital. Na prática, essa decisão já modificou as regras propostas para o leilão. O presidente da Associação Brasileira das Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), José Fernandes Pauletti, disse que novas regras poderão atrasar o início da prestação do serviço. "Se fizerem modificações substanciais o processo terá de ser reiniciado, com uma nova consulta pública", afirmou.