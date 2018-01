TDK mostra disco Blu-ray com 200 GB De olho no mercado de mídias para armazenamento, a TDK anunciou ter criado um protótipo de um disco gravável com a tecnologia Blu-ray e que pode ter capacidade de até 200 GB por disco. A empresa não anunciou se e quando pretende lançar comercialmente a nova mídia, mas o protótipo pode ser apenas uma prova de conceito, ou seja, um modelo que prova que os discos Blu-ray podem ir bem além dos 50 GB possíveis em discos de dupla camada. Os discos de 200 GB da TDK, no caso, usam 6 camadas diferentes com 33GB de capacidade em cada uma. Em discos com mais de uma camada o material usado (peróxido de bismuto) é aquecido por um feixe laser, gerando pequenas bolhas de ar conforme oxida. São estas bolhas que substituem os ´pits´, nome dado aos furos microscópicos e que guardam as informações na superfície de CDs e DVDs. Para que os discos sejam lidos, no entanto, é preciso ter leitores calibrados para reconhecer os discos com mais de uma camada: nem todo drive leitor de discos Blu-ray pode ser capaz de reconhecer estes discos.