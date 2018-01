Tech Fest 2009 aposta em web social Entre os serviços futuros da Microsoft chamam a atenção uma espécie de Photosynth para dispositivos móveis e o desktop social. Protótipos de todas as maravilhas foram apresentados durante a Tech Fest 2009, evento que reúne engenheiros da Microsoft para trocarem figurinhas sobre o futuro da tecnologia. Do laboratório da empresa no Cairo, vem a ideia de "costurar" fotos e vídeos enviados via celular por diferentes usuários afim de criar panorâmicas, como já acontece no software para PCs Photosynth, lançado ano passado. Com o desktop social, em desenvolvimento em Redmond, toda pasta no computador ganha um link e pode ser compartilhada rapidamente pela web.