Teclado na tela insere dados nos UMPCs Os dispositivos Ultra Mobile PC, resultado do chamado projeto Origami da Microsoft, rodam a versão Tablet PC do Windows XP, trazem uma nova interface de inicialização de programas, ícones maiores e que facilitam a navegação entre os programas. Como os dispositivos só trazem uma caneta/ponteira para selecionar os comandos na tela sensível ao toque, os desenvolvedores resolveram o problema de inserir texto nos aparelhos inserindo uma função que exibe um teclado diretamente na tela, onde o usuário pode digitar as informações.