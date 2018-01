Técnico da japonesa Nikon é suspeito de espionagem industrial A Polícia de Tóquio pediu à Promotoria Pública que abra uma ação judicial contra um pesquisador da empresa de equipamentos fotográficos Nikon por ter supostamente entregue à Rússia um dispositivo de comunicações por fibra óptica. Segundo a agência "Kyodo", a Divisão de Segurança Pública do Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio também enviou à Promotoria a documentação que mostra a participação no caso de um funcionário de 35 anos do Escritório Comercial da Rússia no Japão. A Polícia suspeita de que o funcionário russo, que já saiu do Japão, tenha obtido o dispositivo no ano passado. A técnica atualmente está sendo desenvolvida para uso civil, mas o acusado teria imaginado que ela podia ser utilizada no setor de defesa. O empregado da Nikon, de 47 anos, deixou a companhia em março. O dispositivo em questão é um atenuante óptico variável, usado para ajudar a estabilizar as transmissões nas comunicações por fibra óptica a longa distância. Segundo as investigações em andamento, o técnico da Nikon pegou o aparelho num laboratório da empresa em fevereiro do ano passado. Depois, vendeu o equipamento ao funcionário russo, num restaurante de Tóquio. Os dois protagonistas se encontraram pelo menos dez vezes no mesmo bar e em outros lugares da capital. Segundo a investigação, o pesquisador da Nikon aparentemente entregou ao "espião" russo um documento técnico. Depois de analisar a informação, ele pediu mais dados tecnológicos e vários dispositivos, entre eles um sensor de raios infravermelhos. O Escritório Comercial da Rússia em Tóquio se nega a comentar as denúncias. A Nikon, fabricante de câmeras fotográficas e aparelhos de vídeo, divulgou um comunicado lamentando o caso e oferecendo a sua cooperação para a investigação.